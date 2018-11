Abiturientin kämpft mit Petition für pakistanische Christin

Offenbach (dpa/lhe) - In der Vergangenheit setzte sie sich für von Abschiebung verfolgte Mitschüler ein, nun kämpft eine junge Offenbacherin für die in Pakistan verfolgte Christin Asia Bibi. Mit einer Online-Petition an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) macht die ehemalige Stadtschülersprecherin Hibba Kauser, die in diesem Jahr ihr Abitur machte, auf das Schicksal der Frau aufmerksam, die wegen angeblicher Blasphemie jahrelang in der Todeszelle saß. Die 19-Jährige will erreichen, dass Bibi und ihre Familie in Deutschland Asyl erhalten. Bis Mittwochnachmittag haben bereits mehr als 60 000 Menschen die Petition unterzeichnet. Zuvor hatte die «Frankfurter Rundschau» berichtet.