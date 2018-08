Abkühlung in Hessen bleibt ohne ergiebigen Regen

Offenbach (dpa/lhe) - Die ganz große Hitze in Hessen pausiert zwar derzeit, aber ergiebiger Regen bleibt weiter aus - und ab Wochenbeginn soll es auch schon wieder wärmer werden. Für Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit heiter bis wolkigem Wetter bei Tageshöchsttemperaturen bis 22 Grad, wie er am Samstag in Offenbach mitteilte. Dabei soll es niederschlagsfrei bleiben.