Abriss der Frankfurter Rennbahntribüne beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach jahrelangem Rechtsstreit hat am Montag der Abriss der Tribüne der Frankfurter Galopprennbahn begonnen. Liegenschaftsdezernent Jan Schneider und Sportdezernent Markus Frank (beide CDU) rechneten damit, dass das Gelände in den kommenden Wochen an den Deutschen Fußballbund (DFB) übergeben werden kann, der dort eine Leistungsakademie errichten will.