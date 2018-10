Abschleppen: Gefährliche Zeit für Frankfurts Falschparker

Ein Falschparker wird in der Frankfurter Innenstadt abgeschleppt. Foto: Roland Holschneider/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer neuen Abschlepp-Regelung werden die Zeiten für Frankfurts Falschparker wieder gefährlicher. Ab 5. November sei die vertragsfreie Zeit, in der in der Stadt aus Verwaltungsgründen weniger Autos abgeschleppt wurden, beendet, sagte der Abteilungsleiter der Städtischen Verkehrspolizei, Rainer Michaelis, am Montag. Damit bestätigte er einen Bericht des Hessischen Rundfunks.