Abschlussbericht des NSU-Ausschusses liegt im Entwurf vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund drei Monate nach dem Ende der Beweisaufnahme im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags liegt der Abschlussbericht im Entwurf vor. Er sei den Fraktionen zugeschickt worden, sagte der Berichterstatter des Ausschusses, Jürgen Frömmrich, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden am Montag auf Anfrage. In seinem Anschreiben appelliert der Grünen-Obmann an die Fraktionen, sich zumindest bei den Kernaussagen auf einen gemeinsamen Bericht zu einigen. Dies gelte auch für die Handlungsempfehlungen, die jedoch nicht Teil des Entwurfs sind.