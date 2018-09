Abstimmung über Investoren-Zuschlag für Outlet-Center

Gelnhausen (dpa/lhe) - In Gelnhausen fällt am (morgigen) Mittwoch die Entscheidung zur Investoren-Frage für das geplante innerstädtische Outlet-Center. Die Stadtverordneten werden bei ihrer Sitzung am Abend (19.30 Uhr) abstimmen, welcher Projekt-Entwickler den Zuschlag für den Marken-Fabrikverkauf bekommt: entweder GRK aus Leipzig oder ITP aus München.