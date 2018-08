Acht Großbaustellen am Frankfurter Flughafen

Die Asphalt-Oberfläche wird in 135 Nächten saniert, so dass Störungen des Flugbetriebs vermieden werden. Auf dem Frankfurter Flughafen herrscht wegen der Beeinträchtigung der Anwohner im Rhein-Main-Ballungsgebiet durch Fluglärm ein Nachtflugverbot in der Zeit von 23 Uhr bis fünf Uhr.

Bei den Rollbahnsanierungen des Jahres 2018 handelt es sich nach Fraport-Angaben um sechs Projekte an den Rollbahnen an der Start- und Landebahn Süd und um zwei im nördlichen Vorfeldbereich, darunter der sogenannte Taxiway N3. Die kleinste Baustelle umfasst eine Fläche von 12 000 Quadratmetern, die größte von rund 40 000 Quadratmetern. Die Lebensdauer einer Rollbahn beträgt rund 20 Jahre - dann ist Zeit für eine grundlegende Erneuerung.