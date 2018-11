Acht Jahre Haft für Überfall auf Ehepaar

Das Trio hatte nach Überzeugung des Gerichts zunächst den Landwirt und anschließend seine Frau in ihrem Haus geschlagen, zu Boden gestoßen sowie gefesselt und geknebelt. Vor Gericht bestritt der Angeklagte, an der Tat mitgewirkt zu haben. Die Richter sahen ihn jedoch aufgrund der Zeugenaussage einer Verbindungsperson der Polizei, bei der er offenbar mit dem Überfall geprahlt hatte, sowie einer gentechnischen Spur am Klebeband für überführt.

Im Urteil wurde besonders die «hochkriminelle Situation» strafverschärfend gewertet, in die die Eheleute im eigenen Haus geraten seien. Beide Opfer hätten Todesängste ausgestanden. Dennoch blieb das Gericht hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft von neuneinhalb Jahren zurück.