Acht Kilo Marihuana sichergestellt: 28-Jähriger in U-Haft

Darmstadt (dpa/lhe) - Acht Kilo Marihuana, einen teuren Sportwagen, hochwertigen Schmuck und 50 000 Euro hat die Polizei in der Wohnung eines Mannes in Darmstadt sichergestellt. Der 28 Jahre alte mutmaßliche Drogenhändler wurde am Montag festgenommen und sitzt in U-Haft. Er sollte am kommenden Mittwoch ohnehin ins Gefängnis, um eine Haftstrafe von drei Jahren wegen verschiedener Drogendelikte anzutreten, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte.