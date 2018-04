Acht Kilometer Schutzwände gegen Bahnlärm aufgestellt

Ein Wandelement in Hofheim bei Lampertheim (Hessen). Foto: Uwe Anspach/Archiv

Ein Wandelement in Hofheim bei Lampertheim (Hessen). Foto: Uwe Anspach/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr acht Kilometer ihrer Schienenstrecke in Hessen mit Schallschutzwänden ausgestattet. Insgesamt gab das Unternehmen 2017 nach eigenen Angaben vom Montag für den Schutz vor Bahnlärm landesweit 18,6 Millionen Euro aus. Am meisten gebaut wurde in Butzbach, Rüsselsheim und Kelsterbach. Seit 2001 wurden den Angaben zufolge damit mehr als 160 Kilometer vollständig lärmsaniert. Ziel der Bahn ist eine Halbierung des Bahnlärms bis zum Jahr 2020 - eine Vorgabe der Bundesregierung.