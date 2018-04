Acht Verdächtige sitzen nach Drogenrazzia in U-Haft

Ludwigshafen (dpa) - Nach einer Drogenrazzia in vier Bundesländern sitzen acht Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Männer aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren in der Nacht zum vergangenen Dienstag festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, sollen die Beschuldigten Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen hergestellt und verkauft haben.