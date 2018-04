Acht Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge

Sontra/Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 400 sind am Mittwoch acht Menschen teilweise schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Eschwege mitteilte, war zwischen Herleshausen und Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ein Auto auf das Ende einer Schlange aufgefahren. Dabei wurden ein Kleinbus, ein Lastwagen und ein weiteres Auto ineinandergeschoben. Der Bus und der Laster hatten rechtzeitig angehalten, weil das erste Auto nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Fahrer des letzten Wagens konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Straße wurde wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten komplett gesperrt.