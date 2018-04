Acht neue Abschleppdienste für Frankfurt in Sicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Noch in diesem Monat werden voraussichtlich acht neue Abschleppfirmen in Frankfurt ihren Dienst aufnehmen. «Sie müssen nur noch den Zuschlag bekommen», sagte der Leiter der städtischen Verkehrspolizei, Rainer Michaelis, am Dienstag. Das sei aber eine Formalie und werde noch im April geschehen. Aktuell schleppen in Hessens größter Stadt nur zwei Dienste Fahrzeuge ab, die beispielsweise im Parkverbot stehen oder Feuerwehreinfahrten blockieren. Statt der üblichen 20 bis 40 Wagen am Tag schaffen sie aber nur 5 bis 20, wie Michaelis sagte.