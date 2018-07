Achtjährige stürzt aus Fenster mit Fliegengitter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein acht Jahre altes Mädchen ist in Frankfurt beim Sturz aus einem Fenster lebensgefährlich verletzt worden. Es fiel aus dem zweiten Stock etwa fünf Meter in die Tiefe und wird in einer Klinik versorgt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum das Kind beim Spielen aus dem offenen Fenster stürzte, sei noch unklar. Ein angebrachtes Fliegengitter habe nicht standhalten können. «Wir gehen aktuell von einem Unfall aus», sagte ein Polizeisprecher.