Ältere Menschen im Visier: Falsche Polizisten festgenommen

In den vergangenen Wochen wurden Fälle bekannt, bei denen falsche Polizisten versuchten, ältere Menschen um ihr Geld und ihre Wertsachen zu betrügen. Zwischen 13. und 24. Juli sollen die Tatverdächtigen als getarnte Polizisten ältere Menschen angerufen und unter Druck gesetzt haben. In einigen Fällen habe die Masche funktioniert. «In anderen Fällen wurden die Opfer oder Bankmitarbeiter misstrauisch und wandten sich an die echte Polizei», hieß es weiter.