Ältester Menschenschädel außerhalb Afrikas zu sehen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der weltweit älteste Schädel eines Frühmenschen außerhalb Afrikas ist im Senckenberg Museum zu sehen. «Noch nie zuvor ist ein Schädel inklusive Unterkiefer so komplett gefunden worden», sagte Anthropologe Friedemann Schrenk vom Senckenberg Museum am Mittwoch in Frankfurt. «Schädel 5» und vier weitere Schädelfossilien wurden seit 1991 bei Grabungen in der Nähe des georgischen Dorfes Dmanisi entdeckt. Mit 1,8 Millionen Jahren sind sie die ältesten außerhalb Afrikas gefundenen frühmenschlichen Überreste.