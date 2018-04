Änderung bei Straßenbeiträgen möglich: Pflicht könnte fallen

«Derzeit sind wir in Gesprächen, um Inhalte und Formalitäten abzustimmen», teilte der kommunalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Jörg-Uwe Hahn, am Freitag mit. Er wolle eine Regelung, mit der die Kommunen mehr Verantwortung bekämen. Auch der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Michael Boddenberg, erklärte, die Regierungsfraktionen arbeiteten mit den Liberalen an einem gemeinsamen Entwurf. Die CDU sei in der Frage aber auch auf die Sozialdemokraten zugegangen.

Die Fraktionen von SPD und Linken bekräftigten am Freitag ihre Forderung nach einer kompletten Abschaffung der Straßenbeiträge. «Die Kommunen brauchen dafür aber einen finanziellen Ausgleich, den das Land tragen muss», teilte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Günter Rudolph mit. Die meisten Städte und Gemeinden haben eine Straßenbeitragssatzung beschlossen. Darin ist festgelegt, einmalige oder wiederkehrende Beiträge für den Erhalt der Infrastruktur zu erheben.