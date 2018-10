Ärzte haften für Fehler bei Schwangerschaftsbetreuung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ärzte müssen bei einer fehlerhaften Schwangerschaftsbetreuung auch Zwischenfinanzierungskosten für einen behindertengerechten Neubau übernehmen. Geklagt hatten die Eltern einer Tochter, die aufgrund des Gendefekts Trisomie 18 mit schweren körperlichen Fehlbildungen zur Welt kam und im Alter von drei Jahren starb. Der Hausbau sei im Hinblick auf die schwere Behinderung erforderlich gewesen, befand das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt in einem am Montag veröffentlichten Urteil.