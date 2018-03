Ärzte und Krankenkassen einigen sich im Streit um Honorare

«Wir haben gemeinsam ein Paket geschnürt, mit dem beide Seiten leben können», sagten die beiden KV-Vorstandsvorsitzenden Frank Dastych und Eckhard Starke am Mittwoch in Frankfurt. Die Neuverhandlungen waren den Angaben zufolge unter anderem notwendig geworden, weil das Bundessozialgericht die Honorarvereinbarung für das Jahr 2013 in Teilen beanstandet hatte. Die Einigung betrifft den Angaben zufolge rund 12 000 Ärzte und Psychotherapeuten in Hessen.