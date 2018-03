Ärztin appelliert an Kanzlerin: Abtreibungsrecht ändern

Gießen (dpa/lhe) - Die wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilte Ärztin Kristina Hänel aus Gießen appelliert an Bundeskanzlerin Angela Merkel, sich für Änderungen im Abtreibungsrecht einzusetzen. «Helfen Sie, die Debatte um den §219a zu versachlichen», schrieb die Medizinerin in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende.