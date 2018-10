AfD-Chef Meuthen: «Haben unsere Wahlziele allesamt erreicht»

Berlin (dpa) - Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat sich nach der Hessen-Wahl zufrieden gezeigt. «Wir haben unsere Wahlziele allesamt erreicht», sagte er mit Blick auf den Einzug seiner Partei in den nunmehr 16. Landtag. Der Frage nach einer Koalition mit der CDU in Hessen erteilte er eine Absage. «Wir sehen im Moment auch keine Grundlage für eine solche Zusammenarbeit», sagte Meuthen. «Wir machen das, was wir in den anderen Landtagen und im Bundestag auch schon machen: nämlich gute, konstruktive Oppositionsarbeit.»