AfD-Parteitag geht weiter: Wahlkampf für Bayern und Hessen

Augsburg (dpa) - In Augsburg geht am Sonntag der Bundesparteitag der AfD weiter. Es wird erwartet, dass die Rechtspopulisten den Wahlkampf für die Landtagswahlen in Bayern und Hessen im Oktober einläuten wollen. Es sind die letzten beiden Landesparlamente, in denen die AfD noch nicht vertreten ist. Nach Umfragen dürfte die Partei mit über 10 Prozent in diese zwei Landtage einziehen.