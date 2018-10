AfD-Spitzenkandidat Rahn grenzt sich von Radikalen ab

Rahn kann nach eigenen Worten nicht garantieren, dass es in der hessischen AfD künftig kein Mitglied mit rechtsextremistischem Hintergrund gebe - wohl aber, dass im Landtag kein AfD-Abgeordneter sitzen werde, der «in irgendeiner Weise nicht ganz klar auf dem Boden des Grundgesetzes steht». In Hessen ist am 28. Oktober Landtagswahl. Bislang ist die AfD noch nicht im Landesparlament in Wiesbaden vertreten.