AfD-Wahlkampfveranstaltung findet trotz Zwischenfällen statt

Feuerwehrmänner in Schutzanzügen stehen in einem Saal der Orangerie in Darmstadt. Foto: Jürgen Mahnke

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem Bundesvorsitzenden Alexander Gauland findet trotz mehrerer Zwischenfällen wie geplant am Mittwochabend in Darmstadt statt. Das sagten Sprecher der Polizei und des AfD-Landesverbands. Unbekannte hatten ein Fenster des Orangeriesaals eingeworfen und dort Buttersäure verbreitet. Auch Kreideschmierereien am Einfahrtstor und im Garten der Orangerie, in der die Veranstaltung stattfinden soll, stellten die Ermittler fest. Zuvor hatte es bereits Farbschmierereien an der Mauer eines jüdischen Friedhofs sowie ein entrolltes Banner an einer Brücke gegeben, die nach Erkenntnissen der Polizei ebenfalls mit der Veranstaltung im Zusammenhang stehen.