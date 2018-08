AfD eröffnet Landtagswahlkampf: «Gehen in den Landtag»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische AfD hat in Wiesbaden offiziell ihren Wahlkampf für die Landtagswahl am 28. Oktober eröffnet. AfD-Gründungsmitglied und Bundestagsabgeordneter Albrecht Glaser sagte am Sonntag zu Beginn: «In Hessen werden wir mehr Stimmen erringen, als sich heute alle vorstellen.» Mit Blick auf die vorangegangene Demonstration des Bündnisses «Keine AfD in den Landtag», an der sich rund 1600 Menschen beteiligt hatten, sagte der frühere Frankfurter Kommunalpolitiker: «Wenn die vom Landtag auf die Straße gehen, gehen wir von der Straße in den Landtag.»