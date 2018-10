AfD fühlt sich nach Wahlerfolg nicht genügend beachtet

Berlin (dpa) - Die AfD ist enttäuscht über die geringe Beachtung, die ihr Wahlerfolg in Hessen findet. «Ich hab gedacht, ich bin im falschen Film», kommentierte der AfD-Parteivorsitzende Alexander Gauland am Montag in Berlin die TV-Berichterstattung zur Landtagswahl am Sonntag. «Da brechen die Volksparteien weg und zusammen, und da fragt keiner nach, warum», fügte er hinzu.