AfD startet Landtagswahlkampf: 1600 Menschen demonstrieren

Wiesbaden(dpa/lhe) - Rund 1600 Menschen haben in Wiesbaden friedlich gegen den Wahlkampfauftakt der AfD zur Landtagswahl demonstriert. Zu der Demonstration am Sonntag hatte das Bündnis «Keine AfD in den Landtag» aufgerufen, in dem sich unter anderem Gewerkschaften, mehrere Parteien, der Zentralrat der Muslime und die Katholische Arbeitnehmerbewegung zusammengeschlossen haben. Redner verschiedener Organisationen warfen der AfD vor, die Gesellschaft zu spalten.