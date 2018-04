AfD stellt Liste für Landtagswahl auf

Neu-Isenburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Alternative für Deutschland (AfD) will auf einem Parteitag in Neu-Isenburg festlegen, wer die Partei in den Landtagswahlkampf führen wird. Bei dem zweitägigen Treffen am kommenden Samstag und Sonntag (7./8. April) soll die Landesliste für den Urnengang am 28. Oktober gewählt werden. 240 Delegierte werden zu dem Treffen erwartet.