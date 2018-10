AfD will in Hessen noch besser abschneiden als in Bayern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische AfD sieht sich durch den Einzug ihrer Partei in den bayerischen Landtag gestärkt. «Die AfD wird in zwei Wochen in Hessen noch stärker abschneiden als in Bayern», sagte AfD-Sprecher Robert Lambrou am Sonntag in Frankfurt. Man erwarte bei der Wahl in zwei Wochen «15 Prozent plus X». Denn in Bayern gebe es eine Besonderheit, die in Hessen fehle: «Die Freien Wähler befinden sich seit zehn Jahren im Landtag und haben ein großes bürgerlich-konservatives Wählerpotenzial der AfD gebunden.»