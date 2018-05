AfD will mit zweistelligem Ergebnis in Landtag einziehen

Gießen (dpa/lhe) - Die AfD will mit einem zweistelligen Ergebnis in den Hessischen Landtag einziehen. Mit ihrem Programm für die Landtagswahl im Herbst wolle die Partei ein «Manifest der Alternativen» vorlegen, sagte Co-Landessprecher Klaus Herrmann am Samstag auf einem Parteitag in Gießen. «Unser ganzes politisches Wirken wird sich in dem Wahlprogramm widerspiegeln.»