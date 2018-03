AfD will plant Pflichten für Mitglieder klarer zu regeln

Gießen (dpa/lhe) - Hessens Alternative für Deutschland (AfD) will auf einem Parteitag Teile der Satzung des Landesverbandes konkretisieren und aktualisieren, um Streit über die Auslegung einiger Punkte zu verhindern. Mit einem Leitantrag will der Landesvorstand bei dem Treffen morgen in Gießen etwa die Pflichten der Parteimitglieder für einen respektvollen Umgang untereinander und in der Außenkommunikation klarer regeln.