Affäre am Klinikum Stuttgart: bundesweite Durchsuchung

Das Klinikum in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/Archiv

Das Klinikum in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/Archiv

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei der Behandlung ausländischer Patienten am Klinikum Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft 24 Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern durchsucht. Insgesamt wird gegen 20 Beschuldigte ermittelt, darunter zwei, bei denen bereits zuvor Durchsuchungen vorgenommen worden waren, wie die Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte.