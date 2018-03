Afrikanische Schweinepest: Tierärzte proben den Ernstfall

Lauterbach (dpa/lhe) - Sie ist der Alptraum der Schweinehalter und Tierärzte: Die hochansteckende afrikanische Schweinepest, die in Richtung Deutschland unterwegs ist. Was zu tun ist, wenn die für die Tiere meist tödliche Krankheit hierzulande ausbricht, haben Tierärzte aus ganz Hessen und Spezialeinheiten des Katastrophenschutzes am Samstag im osthessischen Lauterbach (Vogelsbergkreis) geprobt.