Agentur für Arbeit: Hessische Firmen brauchen Zuwanderung

Frankfurt/Main (dpa) - Zuwanderung ist nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit (BA) dringend nötig, um die Personalnachfrage der Unternehmen in Hessen zu stillen. «Ohne Zuwanderung und Fachkräfte aus dem Ausland wäre die hessische Wirtschaft nicht in der Lage, ihren Bedarf an Arbeitskräften zu decken», erklärte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der BA, am Freitag.