Ahlmann, Beerbaum und Werth starten beim Pfingstreitturnier

Neben den beiden Siegern der Vorjahre, Holger Wulschner aus Groß-Viegeln und Patrick Stühlmeyer aus Osnabrück, haben sich Hochkaräter wie der ehemalige Weltranglisten-Erste Christian Ahlmann (Marl) und der mehrfache Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) angekündigt. Der 54-Jährige ist nach langer Verletzungspause wieder fit und kommt mit drei Pferden in den Biebricher Schlosspark. Aus dem Olympiakader werden Philipp Weishaupt (Riesenbeck) und Laura Klaphake (Steinfeld) an den Start gehen.

In der Dressur wird Wiesbaden-Seriensiegerin Isabell Werth aus Rheinberg mit zwei jüngeren Tieren in einer Prüfung der Nachwuchspferde antreten. An den großen Wettbewerben wird die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin dieses Mal nicht teilnehmen, denn ihr Erfolgspferd Don Johnson bekommt nach dem Erfolg vom vergangenen Wochenende in München eine Pause.

Die 48-jährige Werth hat in der hessischen Landeshauptstadt sowohl die Kür als auch den Grand Prix Special so oft gewonnen wie noch kein anderer aus dem Reitsport. Für diese beiden Hauptprüfungen in der Dressur haben sich in Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) und Dorothee Schneider (Framersheim) Reiter aus dem deutschen Olympiakader angekündigt.