«Aktenzeichen XY... ungelöst»: Hinweise auf Fälle in Hessen

Heppenheim/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Polizei in Südhessen und in Frankfurt haben sich etliche Zeugen gemeldet, nachdem es bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» gleich um drei Kriminalfälle aus Hessen ging. Wie die Beamten am Donnerstag, dem Tag nach der Ausstrahlung mitteilten, gingen fast 20 Hinweise bei der Kripo Heppenheim an, nachdem die ZDF-Sendung den Überfall auf ein älteres Ehepaar an Silvester 2016 in Biblis (Kreis Bergstraße) aufgegriffen hatte. Zwei Unbekannte hatten das Paar in dessen Haus überfallen und Geld sowie Schmuck erbeutet. «Die meisten Anrufer gaben Hinweise zu den gezeigten Phantombilder», sagte eine Polizeisprecherin.