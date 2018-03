Aktion «Schule gegen sexuelle Gewalt» nimmt Gestalt an

Die «Handreichung gegen sexuelle Übergriffe im schulischen Kontext» sei an alle hessischen Schulen geschickt worden, teilte das Kultusministerium mit. In 5 der insgesamt 15 hessischen Schulamtsbezirke seien 2017 Fortbildungsreihen für schulische Ansprechpartner gegen sexuelle Gewalt angeboten worden. 2018 sollen Fortbildungen in acht weiteren Bezirken folgen.

Die Rechte für die Initiative «Trau Dich!» seien erworben worden, so dass Hessen diese Theateraufführungen gegen sexuelle Gewalt für vierte bis sechste Klassen künftig in Eigenregie aufführen kann. Außerdem wurde eine Studie zum Thema sexuelle Gewalt vorgestellt und mehrere landesweite Fachtagungen zu dem Thema abgehalten.

Das bundesweite Projekt «Schule gegen sexuelle Gewalt» war im Februar 2017 in Hessen angelaufen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, geht davon aus, dass in jeder Klasse mindestens ein bis zwei Kinder sind, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder aktuell erleiden.