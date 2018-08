Aktion für besseren Umgang mit Alkohol und sozialen Medien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessische Landesstelle für Suchtfragen will in fünf Aktionstagen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol und sozialen Medien werben. Wer betrunken Beiträge in soziale Netzwerke stelle, bereue das nicht selten am nächsten Morgen, erklärte die Landesstelle am Donnerstag ihre Aktion. Unter dem Motto «#feiernohneabsturz - Ich poste nur mit klarem Kopf!» sollen vom 3. bis 7. September bei Schulveranstaltungen in zehn Landkreisen auch Postkarten an Kinder und Jugendliche verteilt werden.