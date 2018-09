Aktion von Kapitalismus-Kritikern

Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte das globalisierungskritische Netzwerk Attac im Rahmen einer europaweiten Aktion unter dem Motto «Finance for the People!». Wie eine Sprecherin sagte, wolle man sich symbolisch «das zurückholen, was allen gehört»: unter anderem freie Bildung, Gesundheitsversorgung und bezahlbaren Wohnraum.