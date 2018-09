Aktionstag: Jeder dritte Autofahrer beging Verstoß

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei dem hessenweiten Aktionstag gegen Ablenkung am Steuer haben Beamte bei etwa jedem dritten kontrollierten Autofahrer einen Verstoß festgestellt. Die hessische Polizei bewerte die Kontrollaktion am Donnerstag im Rahmen der europaweiten Aktion «sicher.mobil.leben - Focus in the road» als großen Erfolg für die Sensibilisierung von Ablenkungen und zur Ahndung von Regelverstößen, teilte das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mit.