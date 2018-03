Al-Wazir: Klimaschutz und Verkehr unter einen Hut bringen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Investitionen in Straße und Schiene, mehr Radwegen und dem Einsatz digitaler Technik will Verkehrsminister Tarek Al-Wazir Hessen zum Vorreiter für eine klimafreundliche Mobilität machen. Der Grünen-Politiker stellte am Dienstag in Wiesbaden seine «Hessenstrategie Mobilität 2035» vor. Es werde den Bürgern zunehmend unwichtiger, mit welchem Verkehrsmittel sie von A nach B kommen, sagte Al-Wazir. «Es ist eine Frage der Zeit und des Komforts.»