Al-Wazir: Regierungserklärung zur Wirtschaftsentwicklung

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der kommenden Plenarwoche beraten die Abgeordneten im hessischen Landtag gleich über mehrere wichtige Gesetzesvorhaben - darunter die Reform des Verfassungsschutzes und den Neuzuschnitt von Wahlkreisen zur Landtagswahl. Beide Novellen könnten womöglich verabschiedet werden. In einer Regierungserklärung am Dienstag will Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Parlament in Wiesbaden erläutern, warum er «Hessen auf einem guten Weg der nachhaltigen und gerechten wirtschaftlichen Entwicklung» sieht - so lautet der Titel seiner Rede.