Al-Wazir erhöht den Druck auf Fluggesellschaft Ryanair

Wiesbaden (dpa) - Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erhöht wegen der vielen verspäteten Landungen nach 23 Uhr den Druck auf die Fluggesellschaft Ryanair. Die Flugdaten der besonders häufig verspäteten Flüge am Frankfurter Airport seien dem zuständigen Regierungspräsidium zur Prüfung übergeben worden, teilte der Minister am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Experten sollen nun feststellen, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt.