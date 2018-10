Al-Wazir zum Krieg im Jemen: Keine Waffen nach Saudi-Arabien

Berlin (dpa) - Der Spitzenkandidat der hessischen Grünen, Tarek Al-Wazir, hat eindringlich ein Ende der deutschen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und damit auch für den Krieg im Jemen gefordert. «Mein Vater lebt in Sanaa, Teile meiner Familie leben im Jemen», sagte der Landeswirtschaftsminister am Montag in Berlin, wo er mit dem Bundesvorstand der Grünen beraten hatte. Im Jemen gebe es seit dreieinhalb Jahren die weltweit «schlimmste humanitäre Katastrophe», die von Menschenhand gemacht sei. Dort würden täglich Menschen getötet und Millionen ausgehungert - auch mit Hilfe deutscher Schiffe, die an Saudi-Arabien geliefert würden.