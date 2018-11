Alex Meier: «Ich habe immer noch Lust zu spielen»

In den Monaten danach hielt er sich bei Wacker Mödling fit. Ein Angebot des österreichischen Vereins wollte er aber nicht annehmen, weil er noch einmal in die Bundesliga strebt. «Anscheinend ist das Interesse nicht so groß, ich habe wohl zu lange nicht mehr gespielt. Schade, aber ich muss es akzeptieren», erklärte Meier, der in der Saison 2014/2015 noch Torschützenkönig der Bundesliga war.