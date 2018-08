Alkohol am Steuer: zwei Männer verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Unter Alkoholeinfluss und vermutlich mit zu hohem Tempo sind zwei Männer in der Fuldaer Innenstadt mit ihrem Auto verunglückt. Sie mussten nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei berichtete. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Eingangstreppe eines Gebäudes und überschlug sich. Die beiden Männer konnten aus eigener Kraft aus dem auf dem Dach gelandeten Wrack herausklettern. Ob der schwerverletzte 36-Jährige aus dem osthessischen Künzell am Steuer saß oder der leicht verletzte 33-Jährige aus Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 13 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.