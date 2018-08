Alkoholisierter Fahrer stürzt mit Auto von der A 44

Breuna (dpa/lhe) - Ein alkoholisierter Mann ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 44 von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall im Kreis Kassel leicht verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge, geriet er in der Nacht aufgrund seines alkoholisierten Zustands von der Fahrbahn. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von 1,3 Promille ergeben, hieß es.