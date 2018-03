Alte Leipziger bringt sich in Stellung

Oberursel (dpa/lhe) - Der Versicherer Alte Leipziger-Hallesche will in das Geschäft mit der neuen Betriebsrente einsteigen. Derzeit entwickle man flexible Lösungen für die neuen Modelle und führe Gespräche mit möglichen Partnern, erklärte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz für das Jahr 2017. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Konzern mit Sitz in Oberursel nach eigenen Angaben steigende Beitragseinnahmen und ein starkes Neugeschäft in der Lebensversicherung.