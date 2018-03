Altenpfleger soll Patienten mit Überdosis getötet haben

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Altenpfleger soll in Südhessen einen seiner Patienten mit einer Überdosis Medikamente getötet haben. Der 44-Jährige habe die Tat gestanden und sitze seit Donnerstag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt mit. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Die Behörden prüfen auch, ob der Pfleger für weitere Todesfälle verantwortlich sein könnte.