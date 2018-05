Am Feiertag weiter Gewitter, am Wochenende wird's ruhiger

Auch in der Nacht zum Freitag sind vereinzelt schwere Gewitter möglich. Selbst nachts bleibt es warm, die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 13 Grad.

Am Freitag bleibt es beim inzwischen gewohnten Bild: «Weiterhin anhaltende Unwettergefahr durch teils heftigen Starkregen und Hagel» sagte Simon Trippler von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch voraus.

Dann aber wird es ruhiger. Gewitter gibt es am Samstag vorwiegend im Nordosten Deutschlands. Im Südwesten nimmt die Schauer- und Gewitterneigung ab. Die Temperaturen pendeln sich danach auf 24 bis 29 Grad ein.